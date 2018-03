Cláudia Leitte faz na BA último show com Babado Novo A cantora Cláudia Leitte apareceu hoje na Praça do Campo Grande, no Circuito Osmar, em Salvador, disposta a balançar o circuito em sua última apresentação à frente da banda Babado Novo, no comando do bloco Papa. Com um vestido curto que homenageou o elemento terra, a musa, emocionada, convocou os foliões a pular bastante e fez uma série de agradecimentos no começo do desfile. Ela inicia amanhã sua carreira solo. "Em primeiro lugar, agradeço a minha família, decisiva em tudo, e a meus músicos, que formam minha segunda família. A maioria deles me acompanha desde a nossa largada por esses sertões do Nordeste", disse Cláudia, assim que chegou ao trio. "Agradeço também aos meus fãs, razão de ser do nosso sucesso, com quem falo sempre que posso pelo meu blog e hoje mando um beijo especial para todos."