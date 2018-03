Cláudia Leitte pede paz no carnaval de Salvador

Vestida com um maiô transparente enfeitado com cristais e plumas - segundo ela, "uma representação do elemento ar" - Cláudia Leitte, vocalista do Babado Novo, comandou o bloco "Eu Vou" no seu primeiro dia de desfile no carnaval baiano. Já no começo do desfile, fez uma pregação pela paz e, em seguida, pediu aos fãs que abraçassem a pessoa que estivesse a seu lado. "O mundo só será bom quando amarmos os outros como queremos ser amados", afirmou Cláudia. O público obedeceu a cantora e, em seguida, balançou o Circuito Dodô (Barra-Ondina) dançando ao ritmo do novo sucesso de Cláudia - Exttravasa, uma das concorrentes a melhor música da folia baiana deste ano.