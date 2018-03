Cliente rouba loja e deixa endereço na Nova Zelândia

Um cliente conhecido de uma loja de discos em Christchurch, na Nova Zelândia, está sendo apontado como o ladrão "mais burro do mundo", depois de ter roubado o caixa tendo deixado o nome, endereço e telefone em um livro de registros.

O ladrão era cliente da loja Penny Lane Records há anos e em mais de uma ocasião havia deixado seu nome, endereço e telefone na loja, depois de encomendar discos.

A última vez foi no próprio dia do roubo, quando deixou reservada uma cópia do álbum The Wall, de Pink Floyd.

Segundo a imprensa neo-zelandesa, o roubo foi filmado pelas câmeras de segurança e o autor foi rapidamente reconhecido.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As imagens mostram o cliente espiando o caixa e tirando o dinheiro quando o funcionário se distrai. Ele saiu correndo depois.

O dono da loja, Garry Knight, disse à imprensa local acreditar que este é, provavelmente, o ladrão mais burro do mundo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.