Clientes da Golden Cross reclamam da Unimed

A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Rio ingressou com ação civil pública para garantir que a rede hospitalar e médica do antigo plano seja assumida pela nova operadora. As queixas dos consumidores vão da falta da carteirinha, o que dificulta a consulta da rede referenciada no site, à recusa de atendimento por médicos e hospitais. Para expressar a insatisfação, a assistente de pesquisa Rúbia Juliana Nazareth, de 39 anos, criou no Facebook a comunidade Golden Cross x Unimed Rio.

"Minha mãe tinha Golden Cross desde 1993. Na última semana, teve três consultas desmarcadas porque nem os médicos sabem como proceder. Até agora ela não recebeu a carteirinha do novo plano, nem o livro com a rede referenciada. A gente fica perdida. Se algo acontecer, não sei para onde levá-la", reclamou. Depois de postar a queixa, recebeu uma resposta da Unimed Rio em seu perfil pessoal, orientando a beneficiária a acessar a carteirinha virtual, no site, e imprimi-la. Com o documento, ela tem acesso à rede de médicos e hospitais online.

No Rio, a psicopedagoga Luciane Rocha Nogueira, de 34 anos, foi surpreendida com o "rebaixamento" de seu plano. Ela antes podia ir ao Hospital Copa D''Or, agora não tem mais direito de ser atendida na instituição. "O Copa D''Or disse que aceita Unimed Ômega e me deram Unimed Delta 2. Como consumidora me sinto muito lesada. Não explicam nem qual parâmetro usaram para escolher a que grupo pertenço agora. Me obrigaram a aceitar uma carteirinha da Unimed Delta 2 que não atende a tudo o que eu tinha", disse.

A Unimed Rio informou que a rede foi atualizada e o hospital teria de aceitar o plano Delta 2. Na recepção do Copa D''Or, os funcionários pedem que o beneficiário apresente também a carteirinha da Golden Cross para provar que o consumidor era do plano Especial. Também disse que oferece "rede de atendimento superior à da Golden Cross. "A rede do Sistema Unimed tem 110 mil médicos cooperados em todo o Brasil e mais de 3 mil hospitais credenciados. A rede hospitalar que atendia aos clientes Golden Cross está garantida, conforme as regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)", informou em nota.

Segundo a ANS, a Unimed Rio tem que manter os mesmos contratos e a mesma rede hospitalar. "Não há obrigatoriedade de manutenção dos mesmos profissionais, clínicas e laboratórios, mas todas as especialidades terão que ser ofertadas e os beneficiários terão que ser atendidos em tempo oportuno, dentro dos prazos estipulados pela ANS", diz a agência.