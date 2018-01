Clientes do Vono, da GVT, falarão com Skype gratuitamente A operadora GVT, que comercializa no Brasil o Vono, serviço de voz sobre IP (VoIP) que atende a 150 cidades em todo o País, anunciou que clientes do serviço poderão interagir com o programa gratuito de conferências por voz Skype, que conta com mais de 100 milhões de usuários registrados, 3,8 milhões dos quais no Brasil. Com isso, os assinantes do Vono, que poderiam conversar gratuitamente entre usuários da mesma rede, também estenderão essa capacidade para qualquer usuário do Skype. Para tornar esta integração possível, basta usar o login e senha do Skype no discador Vono para que contatos fiquem disponíveis para conferências. O recurso ainda está em desenvolvimento, mas já pode ser utilizado pelos 67 mil assinantes do Vono. Como outros serviços de VoIP disponíveis, o usuário pode fazer ligações para outros telefones fixos convencionais, sendo que, para as 150 cidades cobertas pelo serviço, qualquer ligação é cobrada usando tarifas locais.