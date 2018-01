Clientes enfrentam problemas para ativar iPhone

O iPhone, o telefone da Apple que combina iPod, navegador da internet e celular, está arrasando desde o seu lançamento, na última sexta, mas este sucesso fez alguns clientes enfrentarem dificuldades para começar a usar o aparelho. Os problemas aconteceram na ativação do produto, já que AT&T, empresa de telefonia que tem os direitos exclusivos do mesmo, não está conseguindo atender à demanda existente. Segundo estimativas de alguns analistas, a Apple vendeu em menos de três dias - de sexta-feira a domingo - 525 mil unidades do iPhone em suas lojas e em estabelecimentos da AT&T. O produto se esgotou na metade das lojas da Apple na costa oeste dos EUA, enquanto a maior parte dos 1.800 estabelecimentos da AT&T vendeu todos os aparelhos disponíveis entre sexta e sábado, disse Trip Chowdhry, analista da San Francisco Global Equities Research, ao jornal Los Angeles Times. Para enfrentar a demanda de um dos produtos eletrônicos mais esperados de todos os tempos, a Apple decidiu iniciar uma forma inovadora de ativá-lo em casa, através de seu site iTunes. Em essência, este processo consiste em se conectar ao Mac ou ao PC com a última versão do iTunes e deixar que o software faça tudo de forma automática. Após colocar um número de cartão de crédito e escolher um plano de telefonia (a partir de US$ 60 por mês) este sistema envia um e-mail de confirmação e o iPhone está pronto para funcionar. Até agora, para ativar um telefone era necessário comparecer a uma loja e esperar por mais de uma hora para os atendentes iniciarem o processo. O sistema, no entanto, não parece ter funcionado tão bem como prometeu Apple e alguns clientes tiveram que esperar várias horas para ativar o aparelho. "A maior parte dos usuários do iPhone está ativando seus telefones pelo iTunes sem problemas", declarou Mark Siegel, porta-voz da AT&T. Siegel reconheceu que havia alguns problemas, mas disse que são mínimos caso se considere o caráter revolucionário do produto e do novo processo de ativação.