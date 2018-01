Clientes pré-pagos usam mais orelhões Por mais que as pessoas tenham adquirido mais celulares, o número de ligações em orelhões também aumentou. Como? Isso mesmo, a explicação é a diferença entre o preço do minuto da ligação no celular pré-pago e o do orelhão que é mais barato. Leia a matéria completa no Economia&Negócios deste sábado. Aliás, uma das estimativas que estavam previstas para 2007 era a de que a venda de celulares diminuiria o ritmo. Uma grande inverdade. A Anatel divulgou nesta semana que o Brasil registrou 120,9 milhões de celulares ativos em 2007. Um crescimento de 21% em relação aos 99,9 milhões registrados até dezembro de 2006. Para alguns a distância entre os dois aparelhos não é tanta, como algumas invenções tentam provar. Um exemplo disso é o cartão telefônico DDHip. Com ele é possível fazer ligações interurbanas e internacionais pagando tarifas mais baratas que as cobradas pelas operadoras convencionais. Pode ser usado em orelhões, celular e até em telefones fixos.