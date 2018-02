Cliffs Natural fará baixa contábil de US$6 bi em carvão e minério de ferro

A Cliffs disse que a baixa, sem efeito caixa, irá elevar a relação entre dívida e capital para acima do limite de 45 por cento estabelecido em suas linhas de crédito, e informou também que está trabalhando com os bancos para ajustar as cláusulas contratuais.

"Nós acreditamos que isto vai resultar em taxas de juros mais elevadas nas linhas de crédito rotativo", disseram analistas do FBR Capital Markets em nota.

A Cliffs disse que a baixa no terceiro trimestre está relacionada a minério de ferro para exportação e carvão metalúrgico.

Os preços do carvão caíram pela metade nos últimos três anos, enquanto os preços do minério recuaram 40 por cento só em 2014, devido a um excedente de oferta e uma fraca demanda por aço na China.

A Cliffs havia dito em maio esperar que os preços do minério de ferro no mercado internacional e do carvão metalúrgico continuariam fracos no curto prazo, o que poderá reduzir a receita em boa parte de suas unidades de negócio.

A empresa tem, entre seus ativos, cinco minas de minério de ferro, além de minas de carvão metalúrgico e térmico, nos Estados Unidos. Também tem operação de minério de ferro no Canadá.

(Por Anannya Pramanick)