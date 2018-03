Clima esquenta entre argentinos e colombianos no Rio O clima está tenso entre argentinos e colombianos no Terreirão do Samba, no Centro do Rio, onde torcedores estão instalados em barracas, enquanto esperam pela final da Copa do Mundo, amanhã. Os argentinos, que são maioria no local, acusam um grupo de colombianos de roubarem seus pertences. Por isso, tentaram, na manhã deste sábado, expulsá-los, contou uma segurança do local, que não quis se identificar .