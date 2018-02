Clima favorece safra 2014/15 de café no Brasil

"As chuvas que vêm ocorrendo, mesmo de forma irregular e em sua grande maioria na forma de pancadas, estão possibilitando uma manutenção da umidade do solo e consequentemente dando condições ao desenvolvimento das lavouras...", afirmou o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, da Somar, em nota nesta terça-feira.

Segundo ele, com as boas condições climáticas, o Brasil poderá registrar um novo recorde em 14/15, com colheita se intensificando a partir de junho no país.

O Brasil colheu a sua maior safra para um ano de baixa bienalidade do arábica em 2013/14, com produção estimada em 47,5 milhões de sacas, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Na temporada 2012/13 (de alta bienalidade), a colheita brasileira atingiu um recorde histórico de 50,8 milhões de sacas, segundo a estatal.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A perspectiva de uma nova grande safra em 2014 tem mantido os preços no mercado internacional em patamares baixos nos últimos meses.

O café negociado em Nova York tocou uma mínima de sete anos, de pouco mais de 1 dólar por libra-peso, no início de novembro, pressionado pela expectativa de grande oferta brasileira e da recuperação da produção na Colômbia.

Nesta terça-feira, o contrato março era negociado a 1,1045 dólar.

"A safra 2014/15 é de bienalidade positiva e, assim, espera-se aumento na produção nacional frente ao volume colhido em 2013/14", disse o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) em análise nesta terça-feira.

No Sul de Minas Gerais, agentes locais indicaram ao Cepea que as lavouras já estão em fase de granação e o desenvolvimento tem sido satisfatório, com o clima colaborando.

Nas regiões paulistas da Mogiana e de Garça (SP), segundo o Cepea, fontes do mercado relatam que os "chumbinhos estão começando a granar e, até o momento, o desenvolvimento também tem sido satisfatório".

As lavouras de café robusta no Espírito Santo também estão em fase de granação, segundo o Cepea.

"Agentes locais comentam que o clima tem sido favorável ao desenvolvimento dos grãos, com bom volume de chuvas, intercalado com dias de sol. Se tudo correr bem nos próximos meses --chuva dentro do esperado deste mês até fevereiro--, a expectativa de colaboradores consultados pelo Cepea é de que o volume produzido supere o colhido em 2013/1", disse o centro.

(Por Roberto Samora)