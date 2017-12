Clima no Pavão-Pavãozinho volta ao normal após protesto Três dias depois do protesto de moradores do morro Pavão-Pavãozinho que terminou em tiroteio e confusão em Copacabana, na zona sul do Rio, a quantidade de policiais patrulhando a favela nesta sexta-feira, 25, é bem menor do que nos dias anteriores. Pelo menos três equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), tropa de elite da Polícia Militar fluminense, circulavam pela comunidade hoje.