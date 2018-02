Climatempo alerta para baixa umidade do ar em SP A umidade relativa do ar continua baixa hoje em São Paulo. Segundo previsão da Climatempo, a umidade deve variar entre 20% e 30% nesta tarde, nível considerado de atenção. É recomendado aos paulistanos que evitem exposição ao sol e atividades ao ar livre principalmente entre as 14 horas e as 16 horas, período em que a umidade do ar fica mais baixa. A ingestão constante de líquidos também é recomendável a fim de evitar a desidratação.