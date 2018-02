Clínico consola presidente Jango

"Ele não estava fazendo cena. Estava emocionado e acreditava que estava sozinho. Não trocamos nenhuma palavra. Eu o peguei por um braço, o bispo de Niterói o pegou por outro, e o ajudamos a deixar a enfermaria", lembra.

Torres tinha 26 anos, 3 de formado e trabalhava no Hospital dos Comerciários, hoje Hospital Federal de Ipanema. Ao saber do incêndio, pega uma carona para Niterói, mas não consegue entrar no Antônio Pedro - cercado por centenas de pessoas em busca de informações de parentes.

Nessa primeira noite, trabalha num hospital infantil. No dia seguinte, começa a atender no Antonio Pedro, onde ficaria por dois meses. Ali faltava tudo: gaze, soro, algodão, plasma. Instituições de todo o País e do exterior enviam material para doação. Adultos e crianças não resistem às infecções e morrem às dezenas. "Foi o trabalho mais miserável que eu já fiz", resume o médico, que não voltou a lidar com queimados. / C.T.