Clones de zebus já podem ser registrados Animais de raças zebuínas clonados já podem ser registrados pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ). O anúncio da homologação da inscrição de zebuínos oriundos de transferência nuclear (clones) no Serviço de Registro Genealógico das Raças Zebuínas da entidade foi feito no dia 11 pelo Ministério da Agricultura. A decisão atende à reivindicação de criadores que já tinham em seus rebanhos animais clonados, porém não podiam solicitar o registro genealógico dos bovinos porque não havia regulamentação por parte do Mapa.