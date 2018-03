Clube boliviano contrata um novo jogador: presidente Evo Morales

Morales, um fanático por futebol de 54 anos que sonha disputar partidas, vestirá a camisa número 10 no clube Sport Boys, uma equipe do departamento de Santa Cruz que subiu para a primeira divisão no ano passado.

“Concretizamos essa ideia que surgiu numa conversa com o presidente. Ele é uma pessoa apaixonada pelo futebol e que sabe jogar bem”, disse à Reuters o presidente do clube, Mario Cronenbold.

Morales vai receber 1.480 bolivianos ao mês (213 dólares), o salário mínimo legal no país, e jogará quando a agenda permitir.

Cronenbold, que também é prefeito do município de Warnes, em Santa Cruz, descartou qualquer risco para a saúde de Morales, primeiro presidente indígena da Bolívia.

“Como eu já disse ao presidente, em tom de brincadeira, não estamos convocando o presidente do Uruguai, estamos convocando uma pessoa que está bem fisicamente, vive jogando futebol em todos os cantos do país”, comentou referindo-se ao mandatário José Mujica, de 78 anos, que tem um histórico de problemas de saúde.

O Sport Boys, cujo técnico é o argentino Néstor Clausen--campeão do mundo com a Argentina em 1986--, ocupa atualmente o oitavo lugar na tabela do primeiro turno do Campeonato Boliviano e luta por uma vaga para disputar a próxima Copa Sul-Americana.

Morales estrearia em agosto, quando começa o segundo turno.

Junto com o presidente, deve estrear Cristian Fabbiani, ex-astro do futebol argentino que passou pelo River Plate e Newell’s Old Boys, entre outros times.

Morales, que governa a Bolívia desde 2006, deve se candidatar a uma segunda reeleição nas eleições de final de ano. Pesquisas o colocam como o favorito na disputa.

(Reportagem de Daniel Ramos)