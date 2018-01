Clube de nerds fará 'leilão' para conseguir namoradas

Com a finalidade de atrair mais mulheres - ou até um grêmio estudantil feminino -, o maior clube de computação da Washington State University vai promover um "leilão de nerds". A idéia é compartilhar seus conhecimentos sobre computadores em troca de uma repaginada no visual e, quem sabe, um pedido de namoro. Acesse o site do leilão, batizado de "Nerdy and the Greek". "Você poderá comprar um nerd para consertar seu PC, ajudar na lição de casa ou, se for realmente aventureira, levar você para jantar", afirma o presidente do Linux Users Group, Ben Ford, em seu site. Ford reconhece que muitos dos 213 usuários registrados não estão preparados para o leilão. "O problema é que ainda somos nerds. Vamos encarar isso, gente. Se alguém fizer um lance para nos comprar, vamos precisar de uma aparência mais legal", escreveu. "E quem melhor para nos ajudar do que uma irmandade de mulheres, que adoram repaginar o visual?" Tudo começou com a idéia de recrutar mais mulheres para cursos de ciência da computação. Uma classe de relações-públicas resolveu ajudar. "A conclusão é que eles precisam se promover melhor, aí apresentamos algumas idéias", afirma o professor Moon Lee, do curso de relações-públicas. "Eles também fizeram sugestões, como trabalhar com grêmios estudantis femininos. Elas realmente tendem a se socializar bem." Ben Ford, graduado em ciência da computação e mestrando em gestão de negócios, já contatou diversas entidades femininas, mas não conseguiu resposta afirmativa ao projeto. A reportagem tentou falar com o Center for Fraternity and Sorority Life na universidade, mas não obteve resposta.