CM Comandos lança No-Break com ´diário de bordo´ A tecnologia da informação é vital para as empresas. A qualidade e a estabilidade da energia elétrica no Brasil deixa a desejar. A tecnologia da informação depende da energia. Temos aí o cenário que torna equipamentos como no-breaks, equipamentos com baterias que sustentam sistemas em funcionamento em caso de blecaute, itens indispensáveis para companhias de todos os portes. Só que a competição entre os fabricantes destes equipamentos está levando-os a investir em pesquisa e desenvolvimento em busca de diferenciais. A brasileira CM Comandos, por exemplo, criou uma linha de produtos chamada Conception para empresas que mantém um registro interno de eventos. O produto aplica a lógica da "caixa-preta" dos aviões a estes produtos, de forma que administradores de TI possam averiguar a freqüência e natureza de cortes ou problemas de energia e tomar ações corretivas. O registro destes eventos, um verdadeiro diário de bordo do no-break, pode ser acessado via rede ou ainda pela internet. Outras funções da linha de produtos inclui o gerenciamento remoto e desligamento ou acionamento de servidores e computadores ligados à rede. A nova linha Conception de no-breaks já está disponível para comercialização com modelos a partir de 5 kVA de potência. Para se ter uma idéia de potência, uma configuração típica de 30 kVAs, por exemplo, será suficiente para alimentar um call center de 120 estações, com banco de baterias para autonomia de 15 minutos, a um custo de R$ 430,00 por estação protegida. Novidades da concorrência A CM não está sozinha na busca por diferenciais. Outros no-breaks à venda no Brasil procuram se destacar com alguma função adicional além da simples proteção à interrupção na energia. A TS Shara, por exemplo, também disponibiliza uma linha de no-breaks que pode ter acionamento/desligamento programado em determinados horários e que envia alertas de ocorrências por e-mail e até por mensagens de texto para celular. Outra concorrente, a SMS, também aposta no registro de ocorrências. Sua linha de nobreaks corporativos Sinus Triphases (quinze modelos diferentes) também oferece a função de gerar um relatório de eventos, capaz de armazenar dados das últimas mil ocorrências.