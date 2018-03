CNBB enfatiza 'dimensão afetiva' na formação de padres

O documento dá mais espaço a questões como formação intelectual, prática pastoral e amadurecimento psicológico, comparado às diretrizes de 1994. Ao enumerar os desafios que o presbítero enfrenta, os bispos alertam que a Igreja está vivendo ?uma mudança de época que, além de alterar paradigmas estabelecidos, questiona, prescinde ou nega os valores de muitas instituições?. No campo afetivo, ?percebem-se mudanças no modo de as pessoas se relacionarem, com a reinvenção dos vínculos amorosos e da transformação da intimidade.?

O documento consagra o modelo de seminários atualmente adotado: um ano de propedêutico (preparatório), dois de Filosofia e quatro de Teologia. Após acompanhamento vocacional, os alunos devem morar em seminários ou casas de formação, sob a orientação de formadores que ensinem a doutrina da Igreja, sem prejuízo do ecumenismo e do diálogo inter-religioso. Na terceira parte, são destacados novos desafios pastorais, como a evangelização de grandes centros urbanos, favelas, grupos de espiritualidades diferentes e os meios de comunicação social. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.