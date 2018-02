CNBB mantém restrições aos casais em segunda união

Um manifesto em favor da família aprovado pela assembleia refere-se de leve aos casais em segunda união, ao pedir que a Pastoral Familiar, Movimentos, Serviços e Institutos da Igreja acolham ?as (famílias) que se encontram em situações especiais?. O acolhimento consiste em engajar recasados em celebrações litúrgicas, embora sem acesso aos sacramentos.

D. Orlando Brandes, arcebispo de Londrina (PR) e presidente da Comissão Episcopal para a Vida e a Família, lamentou o tom genérico do manifesto. ?Pela nossa proposta, o texto deveria ser mais contundente, mas a maioria dos bispos foi contra, optando por uma manifestação mais positiva." O arcebispo de Londrina revelou que a assembleia de Itaici levantou a questão da família a pedido de parlamentares católicos e evangélicos. ?Eles nos pediram um manifesto sobre a posição da CNBB para que possam trabalhar nessa linha.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.