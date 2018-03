CNBB quer sociedade civil na Conferência de Segurança O secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), D. Dimas Lara Barbosa, criticou ontem a maneira como está sendo preparada a 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública, que será promovida pelo Ministério da Justiça entre os dias 27 e 30, em Brasília. Em reunião com líderes católicos leigos, o religioso recomendou que a Arquidiocese do Rio manifeste ao ministro Tarso Genro e ao governador do Rio, Sérgio Cabral Filho, suas criticas à forma como foram feitas no Estado as discussões preparatórias, segundo ele sem a participação da sociedade civil.