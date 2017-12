CNDL e SPC Brasil reduzem projeção de aumento de vendas a prazo para 3%

"De acordo com as lideranças das duas entidades, o atual cenário econômico de alta de juros e de aumento do custo de vida das famílias vem limitando a capacidade de consumo dos brasileiros, o que reflete negativamente nas vendas a prazo", disseram em nota.

"Os comerciantes já amargaram o pior resultado dos últimos cinco anos com as vendas de Páscoa. Não acredito que o desempenho de 2014 ultrapasse um crescimento de 3 por cento", disse o presidente da CNDL, Roque Pellizzaro Junior, no documento.

(Por Juliana Schincariol)