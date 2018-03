CNJ aponta indício de irregularidade no TJ do Amazonas Uma inspeção feita pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) constatou indícios de irregularidades no Tribunal de Justiça (TJ) do Estado do Amazonas. Conforme relatório apresentado hoje pelo corregedor nacional de Justiça, Gilson Dipp, aprovado pelo CNJ, foram constatados os pagamentos de horas extras para inativos e pensionistas, de diárias de forma descontrolada e de gratificações mensais de R$ 3,1 mil a R$ 15.283,87 para cabos e soldados colocados à disposição do TJ.