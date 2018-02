CNJ considera 'trágica' situação de presídios do ES O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) definiu como trágica a situação dos sete presídios inspecionados nesta semana no Estado do Espírito Santo. As celas superlotadas obrigam, por exemplo, os presos a se revezarem para dormir. No presídio de Argolas, em Vila Velha (ES), há 140 detentos, 105 além da capacidade da unidade. A grande maioria é mantida ali por furto simples e receptação. Segundo o CNJ, um delegado informou que o Ministério Público jamais visitou o local e que nenhum preso recebeu assistência da Defensoria Pública.