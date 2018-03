CNJ determina aposentadoria de ex-presidente do TJ-RO O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou hoje, em sessão secreta, a aposentadoria compulsória e imediata do ex-presidente do Tribunal de Justiça (TJ) de Rondônia Sebastião Teixeira Chaves, pena máxima que o órgão impõe a magistrados em processos administrativos. Chaves foi preso em 2006, pela Polícia Federal (PF), durante a Operação Dominó. Além dele, foram presos à época o presidente da Assembléia Legislativa, José Carlos de Oliveira (PSL), o vice-presidente do Tribunal de Contas, Edilson de Souza Silva, o procurador de Justiça José Carlos Vitachi e mais 19 pessoas acusadas de participar de quadrilha integrada por altos dirigentes dos três Poderes do Estado. Todos foram acusados de participar de um esquema que teria provocado um rombo de pelo menos R$ 70 milhões aos cofres públicos do Estado por meio de atos de corrupção, fraudes, improbidade administrativa, venda de sentenças e lavagem de dinheiro. Chaves já estava afastado do cargo por decisão do CNJ desde agosto de 2006.