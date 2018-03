CNJ mantém toque de recolher para jovens em 3 cidades

As liminares foram negadas pelo conselheiro Ives Gandra Martins Filho, com a justificativa de que "o direito de ir e vir do menor não é absoluto". Gandra sustenta ainda em sua decisão que o toque de recolher "devolve o sono aos pais e contribui para a não deformação dos jovens". As restrições aos menores foram mantidas até que o plenário do Conselho analise o mérito da questão.

As portarias que instituem o toque de recolher em Ilha Solteira, Santo Estevão e Patos de Minas proíbem a participação, sem autorização, de menores de 18 anos em eventos onde houver venda de bebida alcoólica. Vetam ainda a permanência de menores desacompanhados de pais ou responsáveis fora de casa após as 23 horas.