Cnova diz esperar que IPO seja precificado de US$12,50 a US$14 por ação ON A Cnova, que reúne as atividades de comércio eletrônico do Grupo Pão de Açúcar (GPA) e de seu controlador francês Casino, disse nesta sexta-feira esperar que sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos seja precificada de 12,50 a 14 dólares por ação ordinária.