Co-fundador do Google destaca crescimento da empresa

Larry Page, co-fundador do Google, destacou o "muitíssimo" que o site de buscas cresceu desde sua criação há uma década e "o grande número de pessoas" que o utilizam. Veja também: G1, o celular do Google, chega às lojas nos EUA "Há muitas pessoas que me dizem que utilizam habitualmente o Google" e que o site "as ajuda e, embora esteja me acostumando a esses tipos de comentários, ainda me surpreendem", declarou Page, que receberá hoje em Oviedo o Prêmio Príncipe de Astúrias de Comunicação e Humanidades. Em entrevista coletiva, Larry Page revelou que, quando criou o site de buscas junto a seu companheiro Sergey Brin, não imaginava a transcendência que ele alcançaria e afirmou que sente "certa responsabilidade" perante o avanço ininterrupto do Google. Nascido em 1973 em East Lansing, em Michigan (Estados Unidos), o co-fundador do Google disse que o site de buscas facilitou o acesso à informação de alta qualidade. Ele ressaltou que o trabalho do Google se baseia em "tratar de fazer com que os computadores sejam inteligentes" e acrescentou que o site pode saber "mais que qualquer pessoa no mundo tudo, mas não necessariamente entende" as informações, portanto seu principal objetivo "é dotar os computadores dessa inteligência". Page lembrou que o Google "cresceu tão rápido quanto a rede em geral" e disse que o sucesso do site de buscas se deve também às melhoras introduzidas nos computadores quanto à sua capacidade e na quantidade de informação que se pode processar. "Como empresa, nossa filosofia é fazer com que as ferramentas estejam disponíveis", disse Page, que acrescentou que graças à publicidade, os serviços podem ser oferecidos gratuitamente e gerar lucros à empresa. Page receberá esta tarde o Prêmio Príncipe de Astúrias de Comunicação e Humanidades das mãos do Príncipe Felipe de Borbón, herdeiro da Coroa espanhola, junto ao vice-presidente da Google, INC., Nikesh Arora. O Google, site de buscas mais utilizado do mundo, foi reconhecido em junho por ter impulsionado, uma década após sua criação, uma "gigantesca" revolução cultural que propiciou "o acesso generalizado ao conhecimento".