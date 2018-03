Coala é atropelado, arrastado por 12 km e sobrevive

Um coala sobreviveu a um atropelamento no qual foi arrastado por 12 km antes de ser socorrido na Austrália. O marsupial macho, de oito anos de idade, foi atingido por um carro que vinha a 100 km/h. Ele ficou com um braço e a cabeça presos nas grades do pára-choque. O incidente ocorreu na semana passada na região da cidade de Brisbane, no Estado de Queensland (nordeste do país), segundo o jornal The Australian. A motorista do carro afirmou que chegou a notar a presença de um coala na estrada onde trafegava, mas continuou dirigindo pensando que ele tinha fugido. O animal preso no pára-choque foi visto apenas quando a motorista parou em uma estação de trem nos arredores de Brisbane. ''Sortudo'' O coala, que ganhou o nome de Ely Lucky ("Sortudo", em inglês) Grills, em homenagem a um ator de televisão australiano já morto, ficou em choque por um tempo. Mas o coala não apresentou ferimentos mais graves apesar do acidente. Duas horas depois, Lucky já conseguia se alimentar. Gail Gipp, gerente do Australia Wildlife Hospital, do Zoológico da Austrália, afirmou que o incidente do coala destaca a necessidade dos motoristas ficarem sempre alertas para animais nas estradas. "Existem mais chances de os coalas estarem se movimentando nas próximas semanas, que coincidem com o começo da época de procriação", disse. "Pedimos aos motoristas que sejam cautelosos quando dirigirem nas áreas de habitat dos coalas." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.