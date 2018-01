COB adia chat com Thiago Pereira no Second Life

Ao contrário do prometido pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), o nadador Thiago Pereira não esteve no mundo virtual do Second Life (SL) para conversar com avatares. O encontro foi remarcado para esta sexta-feira, dia 27, às 20 horas, no espaço "Torcida Brasil 2007", na Ilha Brasil. A justificativa dada foi "problema com a conexão" do computador do atleta. Ele conquistou seis ouros nos Jogos Pan-Amercianos do Rio de Janeiro. Veja também: O quadro de medalhas Os detalhes das modalidades em disputa O anúncio foi feito pela avatar Alexia Hirons, do COB, com mais de 30 minutos de atraso em relação ao horário marcado. Houve início de protesto por parte dos avatares, cerca de 40, logo contornado pela organização da Ilha Brasil, que resolveu distribuir kits com camisetas e bonés para quem estivesse lá. Os kits são reais e seriam entregues na casa de cada torcedor. Não é a primeira vez que a organização do COB falha em ações no Second Life. Quando a competição no Rio de Janeiro começou, não havia programação definida e o espaço estava às moscas. A primeira entrevista com atletas ocorreu no dia 17 de julho, quando os lutadores de tae kwon do Diogo Silva e Márcio Wenceslau conseguiram se conectar. O espaço "Torcida Brasil 2007" pode ser acessado no Second Life pelas coordenadas Ilha Brasil (163, 251, 31).