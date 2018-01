Coca-Cola pagará download de 70 milhões de canções no Reino Unido A fabricante de bebidas Coca-Cola e Apple anunciaram uma parceria pela qual irão oferecer o download de 70 milhões de músicas no Reino Unido. Consumidores que comprarem bebidas da empresa terão acesso a códigos que permitirão baixar canções na versão européia da loja virtual iTunes. Na Alemanha, a ação envolverá a distribuição de 67 mil músicas, além de sorteios para 1500 iPods. As empresas, no entanto, não informaram os termos financeiros do acordo. Dois anos após iniciar sua operação na europa, a loja iTunes da Apple já vendeu mais de 200 milhões de canções. Não é a primeira vez que a Apple faz um acordo do tipo: a companhia já estruturou acordo similar no passado com a concorrente da Coca-Cola, a Pepsi, que envolveu a distribuição de 100 milhões de músicas nos EUA. Com Agências Internacionais