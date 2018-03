Coca-Cola vai recolher embalagens recicláveis A Coca-Cola vai fazer a coleta seletiva do réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro. Em forma de garrafa, estações de coleta de materiais recicláveis estarão espalhadas pela orla para estimular o engajamento do público. Todo o material recolhido será doado à cooperativa de catadores Socitex, no próprio município, onde será separado, classificado, enfardado e vendido para indústria de reciclagem.