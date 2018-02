Cocaína tinha embalagem com o rosto do craque Neymar

O suspeito de tráfico, que foi preso em flagrante e encaminhado ao 2º Distrito Policial (DP) da cidade, afirmou na delegacia que a ilustração era para "valorizar" o produto. O rapaz, cuja identidade não foi informada, de acordo com a polícia, já tinha passagens por tráfico de drogas. No momento da apreensão, a Polícia Militar (PM) recolheu 43 pedras de crack, 31 embalagens de cocaína, com adesivos coloridos do rosto de Neymar, além de 80 gramas de maconha.

No momento da prisão, o suspeito afirmou que as fotos do ex-craque do Santos, que foi vendido ao Barcelona, tinham o objetivo de destacar a "qualidade" da cocaína comercializada. As drogas foram apreendidas numa viela localizada na Avenida Penedo, um dos acessos à Rodovia dos Imigrantes.