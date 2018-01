Código aberto chega aos serviços de missão crítica

As corporações estão adotando cada vez mais soluções de código aberto para aplicações essenciais, as que não podem parar, como faturamento ou processamento de dados bancários, também conhecidas pela expressão ´missão crítica.´ De acordo com levantamento feito pela empresa de pesquisas Forrester, por encomenda da Unisys, entre 500 executivos de grandes empresas da 58% dos entrevistados na América do Norte e 51% dos entrevistados na Europa, adotam soluções de código aberto (que pode ser modificado por programadores, como o sistema operacional Linux) em processos de missão crítica. Economia é o principal motivador para a adoção deste tipo de software para 62% dos executivos de tecnologia, mas 71% mencionaram que o software livre também ajuda na chamada consolidação da infra-estrutura de tecnologia, ou seja, a simplificação do parque instalado de hardware e software, ou pelo menos sua homogeneização, o que facilita a administração da área de TI e reduz custos. O software livre também mantém uma presença sólida nas áreas de bancos de dados, servidores de internet e de aplicações, com adoção de 79%, segundo o estudo.