Código Florestal é 'controverso', diz diretor de órgão da ONU Achim Steiner, diretor executivo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), elogiou o Brasil em Durban, dizendo que o País foi provavelmente o que mais reduziu emissões de gases-estufa nos últimos dois anos. Mas também disse que a lei que altera o Código Florestal aprovada nesta semana pelo Senado, é "controversa" e motivo de preocupação. "Se quiser julgar o Brasil, julgue primeiro pelas ações que o País tomou. Recorde de redução das emissões do desmatamento no último período de relatório", afirmou.