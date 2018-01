Código-fonte do 'pai' do sistema Unix é revelado pelo MIT

O Massachusetts Institute of Technology (MIT) revelou no último final de semana o código-fonte do sistema operacional Multics (Multiplexed Information and Computing Service), "pai" do sistema Unix e de todos os modernos sistemas operacionais utilizados hoje em dia. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 13, pelo blog de tecnologia Slashdot. O Multics foi bastante influente no início da produção de sistemas operacionais, em 1964, e introduzir diversos conceitos como links dinâmicos e hierarquização de arquivos. Era uma versão tão poderosa que o Unix (que depois deu origem ao também aberto Linux) pode ser considerado um sucessor "simplificado" do Multics. A última vez que o sistema funcionou em um computador foi em outubro de 2000. Agora, o Multics pode ser baixado na página do MIT que conta a história do sistema, neste endereço. Não é possível instalar o software em qualquer PC, já que o sistema requer hardware específico bem além das atuais configurações de computador. O sistema pode ser útil, porém, em pesquisas computacionais e em desenvolvimento científico.