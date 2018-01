Cofundador da Apple assume cargo em start-up

Steve Wozniak, cofundador da Apple, não podia mais ignorar o chamado da "mãe tecnologia". Ele está de volta ao trabalho, desta vez na Fusion-io - uma companhia start-up que modifica computadores para permitir que eles alcancem grande capacidade de armazenamento a taxas muito rápidas. No início da Apple, Wozniak destacava-se como um dos engenheiros mais criativos do Vale do Silício. Ele demonstrou habilidade para criar computadores com projetos elegantes, que fizeram uso eficiente de componentes e combinaram muitos recursos em um pacote coeso. Na Fusion-io, Wozniak será convocado para um trabalho parecido, embora, desta vez, com servidores e sistemas de armazenamento em vez de PCs. A companhia de apenas três anos de vida, com sede na cidade de Salt Lake City, no Estado de Utah, Estados Unidos, anunciou nesta quinta-feira que Wozniak, que já faz parte do conselho da empresa, assumirá o posto de cientista-chefe. "Tenho uma vida tranquila e gosto de ver a tecnologia evoluir gradualmente", disse Wozniak em uma entrevista. "Neste caso, eu gosto das pessoas e do produto e disse a eles que gostaria de ter um envolvimento maior." A Fusion-io foi citada como uma empresa que os analistas consideram bastante incomum na indústria do hardware. A atuação da companhia baseia-se em memórias flash de alta velocidade, geralmente usadas para armazenamento de dados em iPods ou câmeras digitais. A Fusion-io pega muitos chips de memória flash e os coloca juntos em módulos um pouco maiores do que um baralho. Os módulos são acoplados em conectores especiais dentro de servidores. Essas unidades dão ao processador acesso rápido aos dados armazenados nos chips de memória flash. Nos sistemas tracionais, os servidores devem procurar por dados em unidades de armazenamento separadas conectadas ao processador por meio de conexões de baixa velocidade. A Fusion-io afirma ter mais de 300 clientes, incluindo a Base de Hill da Força Aérea, no norte de Utah. Douglas Babb, chefe de arquitetura de sistemas da base, disse que um módulo de 10 mil dólares da Fusion-io pode dar conta de boa parte do trabalho geralmente executado por sistemas de armazenamento que custam mais de 100 mil dólares e vendidos por empresas como EMC, NetApp e outras. Segundo Babb, o tempo gasto para tarefas como modelagem de asas de jatos ou análise de dados pode ser reduzido de dias para apenas horas ou minutos com a tecnologia Fusion-io. "Em minha opinião, esse produto muda o jogo", disse Babb. Todos os principais fabricantes de sistemas de armazenamento também lançarão produtos recheados de memória flash de alta velocidade. Entretanto, eles continuarão a colocar os módulos de memória flash em sistemas separados. Até agora, a Fusion-io parece ser a única empresa que conseguiu colocar este tipo de memória perto do processador dentro dos servidores. "Companhias com grandes bancos de dados, incluindo indústrias, empresas de serviços financeiros e mecanismos de busca como o Google podem se beneficiar da tecnologia", afirma Joseph Unsworth, analista da empresa de pesquisas Gartner. A Dell investiu na Fusion-io, e a start-up tem acordos de venda com a própria Dell, a Hewlett-Packard e a IBM. A ideia de eliminar o intermediário, neste caso o fornecedor de soluções de armazenamento, atraiu o gosto de Wozniak por projetar hardware eficiente. Wozniak manifestou apoio a Steve Jobs, cofundador e CEO da Apple, que se licenciou da empresa em janeiro por questões de saúde. Perguntado sobre o interesse público pela saúde de Jobs e a falta de revelações, Wozniak declarou "estar contente pela rápida diminuição do interesse e pela discrição". Wozniak disse que, se fosse convidado, poderia considerar sua volta ao conselho da Apple. "Tenho pensado no assunto nos últimos anos, mas isso não está na minha cabeça agora", ele disse. "Eu acho que tenho um lugar melhor em companhias menores, buscando por novas ideias." Um porta-voz da Apple se recusou a comentar a respeito de um futuro envolvimento de Wozniak com a empresa. Em 2006, Wozniak fechou a empresa Wheels of Zeus, outra start-up, e ele não teve outro trabalho de tempo integral até assumir um posto na Fusion-io.