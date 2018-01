COI autoriza blogs de atletas nos Jogos de Pequim

O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou que, pela primeira vez, permite aos atletas manterem blogs durante as próximas Olimpíadas. Na última sexta-feira, 15, a entidade divulgou diretrizes a respeito dessa prática para os Jogos de Pequim, em agosto. Os atletas requisitam há bastante tempo autorização para escreverem blogs durante os Jogos, mas o COI preocupava-se com a possibilidade de essa atividade infringir acordos de proteção à propriedade intelectual e a informações privativas. Em uma série de diretrizes, o órgão disse que a manutenção de blogs seria permitida nas Olimpíadas de Pequim-2008 desde que os responsáveis pelos textos seguissem o formato ditado pelo COI. "O COI vê os blogs como uma forma legítima de manifestação pessoal e não como uma forma de jornalismo", afirmou a entidade. "Requer-se que, quando pessoas envolvidas nos Jogos publicarem textos referentes às Olimpíadas, que esses textos limitem-se a suas experiências pessoais nas Olimpíadas", afirmou. Os blogueiros dos Jogos de Pequim, que ocorrem entre os dias 8 e 24 de agosto, estão proibidos de divulgar material visual ou de áudio referentes ao evento esportivo ou de divulgar material confidencial relativo a terceiros. Os atletas e membros de delegações podem postar somente fotos tiradas fora das áreas reservadas e fotos próprias tiradas dentro dessas áreas que não contenham qualquer imagem das competições. O COI deseja proteger as empresas que pagaram bilhões de dólares para ter o direito de transmitir os Jogos. Os blogs não devem selar contratos de exclusividade com qualquer empresa e não deve haver referências comerciais ou propagandas neles, disse o COI. Esses blogs precisam ainda aderir ao espírito olímpico e serem "honrados e de bom gosto". A espantosa disseminação dos blogs e sua crescente esfera de influência, que ultrapassou os pequenos grupos para os quais foram inicialmente projetados, deixaram alarmado o COI, especialmente às vésperas dos Jogos de Pequim. Os Jogos de Pequim têm sido criticados devido aos abusos dos direitos humanos cometidos na China e ao fato de o país reprimir os dissidentes que se manifestam online. A tecnologia atual facilitou a popularização dos blogs, e houve, antes dos dois últimos jogos, no de Atenas em 2004 e nas Olimpíadas de Inverno de Turim, em 2006, uma demanda crescente por sites desse tipo mantidos por atletas. Todos esses blogs existiam sem a chancela oficial do COI.