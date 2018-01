COI demonstra confiança em prazos das obras de Rio-2016 O diretor-executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI), Glibert Felli, demonstrou confiança nesta segunda-feira na conclusão das obras dentro do prazo para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que começam em dois anos, e o prefeito da cidade, Eduardo Paes, afirmou que o Brasil não precisa sofrer com os atrasos como na Copa do Mundo.