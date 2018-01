Coleção Paladar traz pratos feitos com aves

No 14º volume da Coleção Gourmet Paladar, que chega às bancas e às livrarias neste domingo, você vai se surpreender com a versatilidade do frango, feito na panela, no forno ou na frigideira. E aprenderá 36 maneiras de preparar e combinar o ingrediente em saladas, massas, espetos e risotos. Encadernado em formato de leque, o livreto apresenta receitas simples e sofisticadas ao mesmo tempo, como o curry de frango e capim-limão, o kebab com molho de iogurte, o frango com banana assada e o canelone de frango e alcachofra. São pratos saborosos e fáceis. O cardápio da semana traz ainda o frango balti, receita indiana feita com tomates e especiarias, o frango cozido com azeitonas e limão confit e a harira, uma espessa sopa marroquina. Original da Inglaterra, a coleção foi especialmente adaptada para os leitores brasileiros, todas as receitas foram testadas. Para facilitar a vida na cozinha, alguns ingredientes foram substituídos por outros mais acessíveis. Ao todo a coleção tem 17 volumes ilustrados e dedicados a diferentes temas da culinária. Cada receita traz uma ficha com a lista dos ingredientes e o passo a passo detalhado de como preparar os pratos. A coleção também está à venda pela internet e pelo telefone (veja abaixo), com descontos especiais para os assinantes. TODOS OS LEQUES 2/8: Light 9/8: Italiana 16/8: Churrasco 23/8: Vegetariana 30/8: Cozidos e Grelhados 6/9: Tailandesa 13/9: Chocolate 20/9: Mediterrânea 27/9: Coquetéis 4/10: Massas 11/10: Aperitivos – Espanha 18/10: Bebidas Saudáveis 25/10: Sorvetes 1/11: Aves 8/11: Sucos 15/11: Culinária para Criança 22/11: Brasileira COMO COMPRAR Banca ou livraria: cada volume custa R$ 17,90. Mas o primeiro tem preço promocional de lançamento, R$ 9,90. Site: www.estadao.com.br/paladar/colecao Telefone: 3959-8500 (capital e Grande SP) ou 0800-0147720 Assinantes: na compra da coleção completa, desconto de 15% à vista ou em até 10 vezes de R$ 27,90.