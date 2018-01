Colecionadores trocam brinquedos pela internet A organizadora de eventos Karina Ceoni ganhou seu primeiro Pequeno Pônei quando era criança, em 1987. Adorou o brinquedo, mas pouco tempo depois ele parou de ser fabricado no Brasil. Em 1999, ela encontrou um kit com seis brinquedos à venda no site de leilões eBay e passou a colecioná-los. Hoje, é uma das maiores colecionadoras do País, com 300 exemplares. Sua coleção está avaliada em cerca de US$ 3 mil. A maioria foi comprada pela internet, de pessoas do mundo todo. "Em sites de vendas pude encontrar pôneis antigos de vários países", diz Karina. "Já fiz trocas com pessoas da Finlândia, da Alemanha e da Itália." Os preços começam em US$ 2,90, em média, e alcançam valores altos, dependendo da raridade. "Já comprei um pônei nacional antigo fechado na caixa por US$ 350", diz, sobre sua compra mais cara. "A maioria custa bem pouco. Mas há os que passam de US$ 1 mil. Em geral, são as edições limitadas ou os que saíram com defeito de fábrica." A designer Ana Paula Lage também coleciona pôneis e outros brinquedos, mas sua predileção é pelos Ursinhos Carinhosos. "Tenho 16 ursinhos de vinil, todos da década de 80, além de quatro pelúcias", afirma. A coleção completa de vinil, lançada entre os anos de 1982 e 1984, é composta por 26 brinquedos. "Eles não costumam ser muito caros. No Mercado Livre ou no eBay, os mais comuns são vendidos a partir de US$ 2. Os mais raros chegam a US$ 20." Ela acredita que muitas pessoas colecionam brinquedos porque os adoravam durante a infância e ficaram com a vontade de ter mais. "Quando crescem e começam a trabalhar, têm o dinheiro para comprar." A designer admite que adora os brinquedos. "Há pouco tempo comprei um Pequeno Pônei para uma priminha, mas comprei igual a um que eu já tinha. Fiquei receosa de querer guardá-lo pra mim."