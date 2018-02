Colégio da UFPE consegue nota 8,0 de 5ª a 8ª série

Segundo Alves, esta é a segunda vez que o colégio se sobressai no Ideb, mas a escola, segundo ele, não tem preocupação de se sair bem em testes ou avaliações. "O foco do colégio é a formação do aluno, é o conhecimento histórico acumulado, é o ensinar o aluno a pensar", afirmou ele, que vê o bom desempenho como resultado natural de uma escola que tem professores com dedicação exclusiva e formação acadêmica sólida, salas de aula com 30 alunos, uma boa estrutura e a cumplicidade das famílias. Criado há 52 anos para ser referência de ensino, o Colégio de Aplicação da UFPE é disputado. Anualmente, cerca de 1,2 mil alunos inscrevem-se para a seleção que escolhe 60 estudantes que cursarão a partir da 5.ª série até o fim do ensino médio.

É uma escola experimental em metodologia e as experiências que dão certo são divulgadas com as redes de ensino municipais e estadual. "O Ideb só nos disse que podemos ir adiante", conclui o diretor. /