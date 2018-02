Colégio do Ceará, pivô da crise do Enem, faz publicidade de notas de alunos O Colégio Christus, de Fortaleza, que antecipou a seus alunos 14 questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), tem divulgado que oito alunos conseguiram nota máxima na redação. "Os alunos Christus estão escrevendo história", diz banner no site da instituição.