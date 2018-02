Colégio não tem vínculo oficial com Polícia Militar

Fundada em 1925 por famílias de policiais, a Cruz Azul é uma associação voltada à prestação de serviços de saúde e educação. A primeira escola nasceu em 1978 e as demais a partir do ano 2000. Hoje, trata-se de uma rede privada que oferece descontos a filhos de policiais.

A Polícia Militar informou que não tem ligação oficial com a Cruz nem financia a instituição. Não esclareceu, entretanto, o porquê do uso do nome. / P.S.