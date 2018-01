Colheita de café do Brasil atinge 86% da produção para 14/15, diz Safras A colheita de café do Brasil, até o dia 7 de agosto, atingiu 86 por cento da produção prevista na safra 2014/15, contra 74 por cento do mesmo período do ano anterior, informou a consultoria Safras & Mercado nesta segunda-feira.