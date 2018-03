Colisão de caminhão e carreta mata um na Dutra, em SP Uma pessoa morreu após um acidente no início da manhã de hoje na rodovia Presidente Dutra, na região de Guarulhos, na Grande São Paulo. Um caminhão colidiu com uma carreta, por volta das 5 horas, na altura do km 220, na pista sentido Rio de Janeiro. As pistas foram liberadas totalmente às 8h14, mas segundo a concessionária Novadutra, às 9 horas ainda permanecia um congestionamento de sete quilômetros. Os motoristas encontravam congestionamento também na altura do km 222, onde havia lentidão de quatro quilômetros na pista lateral. No outro sentido, a lentidão era de seis quilômetros, próximo ao km 221, e de um quilômetro no km 222.