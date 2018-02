Colisão de ônibus deixa 2 mortos e 47 feridos no Rio Duas pessoas morreram e pelo menos 47 ficaram feridas após uma colisão entre dois ônibus na madrugada de hoje em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, a colisão entre os veículos das viações Santo Antonio e Flores ocorreu na Avenida Presidente Kennedy, no Jardim Gramacho. Os feridos estão sendo encaminhados para os Hospitais Moacyr do Carmo e Saracuruna, segundo informou a corporação.