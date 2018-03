Colisão de trens na Central do Brasil deixa 17 feridos

Ao menos 17 pessoas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira, 7, após um acidente envolvendo dois trens na Central do Brasil, no Rio. De acordo com a SuperVia, um trem que estacionava na estação não conseguiu parar e encostou em outro, que estava vazio, parado na mesma via.

Segundo a empresa, a composição chegou à estação em baixa velocidade. O acidente aconteceu por volta das 10 horas. Segundo os bombeiros, as vítimas foram encaminhadas aos hospitais Miguel Couto, Andaraí e Souza Aguiar com dores no corpo.