Colisão entre carreta e ônibus deixa 14 mortos no RS

Um grave acidente envolvendo uma carreta e um ônibus intermunicipal deixou 14 mortos e pelo menos 25 pessoas feridas na madrugada desta terça-feira, 22, na região de Fazenda Vilanova, no Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os dois veículos bateram de frente na altura do km 371 da rodovia BR-386, por volta das 4h30. O ônibus, que fazia a linha Porto Xavier-Porto Alegre, teve a lateral arrancada e acabou tombando na pista. Os feridos foram encaminhados para os Hospitais de Estrela e Lajeado. De acordo com a PRF, a pista continua parcialmente interditada e está sendo usado o sistema de revezamento para liberar os veículos. Por volta das 8 horas, o congestionamento chegava a três quilômetros em cada sentido da via.