Colisão entre ônibus e caminhão deixa 4 mortos em SP

Quatro pessoas morreram após um ônibus com trabalhadores rurais e um caminhão se chocarem na manhã desta terça-feira, 8, na SP-377, no município de Monte Aprazível, a 444 km da capital paulista. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 6h30, na altura do km 4, mas os policiais não tinham informações sobre a causa da colisão. O motorista do ônibus morreu no local. Socorridos pelo Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão e dois trabalhadores morreram a caminho da Santa Casa da cidade. A enfermeira chefe do estabelecimento, Liliani Arangues, disse que 22 pessoas deram entrada na unidade, todas com ferimentos leves. Elas devem ter alta ao longo do dia. O Hospital de Base, em São José do Rio Preto, recebeu outros cinco feridos. Três deles estão em estado grave e serão encaminhados à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Conscientes, as demais vítimas apresentam quadro estável.