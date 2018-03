Colisão entre ônibus e caminhão deixa 4 mortos no RS Quatro pessoas morreram e pelo menos 15 ficaram feridas em um acidente na manhã de hoje na rodovia BR-386, no Rio Grande do Sul. Segundo primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um ônibus de excursão bateu na traseira de um caminhão na altura do quilômetro oito da via, entre Iraí e Frederico Westphalen. Dilceu Geralde Araújo, de 53 anos, Laudelino Caetano Vieira Filho, de 57 anos, Luís Bortoluzzi, de 51 anos, e Laídes Lourdes Araújo, morreram no local. As cerca de 15 pessoas feridas foram levadas para os hospitais da região. O ônibus retornava para o Rio Grande do Sul, segundo a PRF, depois de uma viagem a Santa Catarina.